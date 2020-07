Caminhão sem freio faz strike em 7 carros

Imagem ilustrativa

Um caminhão caçamba que perdeu o freio causou um acidente com pelo menos sete veículos na tarde desta quarta-feira (8) na Avenida Europa em Americana. Apesar do strike, o acidente deixou apenas duas vítimas com ferimentos leves, rapidamente atendidas.

O caminhão trafegava sentido Jardim Guanabara e após o cruzamento com a Avenida Bandeirantes, o condutor notou a falha na frenagem, ocasionando o acidente com os demais veículos. As equipes do Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar estiveram no local e as duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Dr. Waldemar Tebaldi.