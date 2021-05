Caminhão tem problema, para. Moto vem atrás e bate

Um caminhão que apresentou problemas mecânicos acabou atingido por uma moto no jardim Recanto em Americana, entre a Cidade Jardim e o Nova Americana- ao lado do condomínio Alabama. O motociclista precisou ser levado para o hospital. A Guarda Municipal Gama atendeu a ocorrência.

O acidente aconteceu por volta das 19h na rua Um, ao lado do Condomínio Alabama, na saída de Americana para Nova Odessa (rodovia astrônomo Jean Nicolinni. O piloto da motocicleta Honda estava caído ao chão quando a equipe chegou no local. Logo em seguida a Unidade de Resgate esteve no local, e encaminhou o condutor da motocicleta ao Hospital Municipal. Foi constatado que ele tinha fraturas na perna direita.

O condutor do caminhão tanque Mercedes Benz disse aos GMs que transitava pela rua Um e seguia sentido a rua Petúnias, mas o caminhão apresentou problemas mecânicos na via pública, vindo a parar de uma vez. A motocicleta da vítima se chocou na traseira do caminhão ferindo o piloto. O local foi periciado pelo IC e o caminhão tanque recolhido ao Pátio Municipal, pois estava com Licenciamento Atrasado e também para a desobstrução da via Pública.