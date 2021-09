Caminhão de hortifruti tomba na Anhanguera

Um caminhão carregado com hortifrúti tombou no quilometro 122 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana na tarde desta terça-feira (28). O acidente chegou a causar congestionamento de quatro quilômetros. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), por volta das o condutor do veículo perdeu o controle da direção após um dos pneus estourar.

O acidente ocupou três faixas da rodovia, porém a PMR e Concessionária CCR AutoBAn retiraram o caminhão da pista e por volta das 16h15 o transito já estava liberado. O motorista teve apenas ferimentos leves.