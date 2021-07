Caminhão capota na Anhanguera agora cedo

Um caminhão capotou no começo da manhã desta quarta-feira na rodovia Anhanguera no trecho entre Americana e Limeira. O motorista disse que foi desviar de um animal na pista e acabou perdendo o controle do veículo. O caso foi atendido pelo corpo de Bombeiros de Americana e aconteceu por volta das 6h45 no km 131 da via no sentido capital.

Histórico do CB: O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de capotamento de um caminhão. Veículo perdeu o controle ao desviar de um animal na pista. Chegada no local das viaturas, Resgate da CCR Autoban já em atendimento à vítima, masculino adulto apenas escoriações.