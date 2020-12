Caminhada. Forma de evitar dores na coluna

Sofrer com dor nas costas é motivo de queixa para muitas pessoas ultimamente, e uma atividade simples como a caminhada pode se tornar uma aliada importante para aliviar esse sofrimento.

A caminhada hoje é um dos exercícios mais democráticos para se fazer, pois não restringe idade e nem requer habilidade. Além disso qualquer lugar que seja no mínimo plano, é um local que possibilita a prática do exercício, o que torna ainda mais versátil.

O neurocirurgião e especialista em coluna Dr Haroldo Chagas relata algumas vantagens de praticar a caminha com frequência.

Os benefícios que a caminhada pode trazer são vários, eles variam de acordo com quem pratica. Por esse motivo, é amplamente recomendada pela comunidade médica, pois é bastante eficaz na reabilitação do paciente, agindo diretamente no seu fortalecimento muscular e aliviando dores lombares. Os médicos recomendam caminhar pelo menos de 20 a 40 minutos, de duas a três vezes na semana, pois acreditam que a prática vai influenciar na melhora das dores. Seguindo essa recomendação, já é possível notar os resultados nas seis primeiras semanas de exercícios sem interrupção.

“Outro fator determinante para quem opta por escolher essa atividade, é que ela ajuda a prevenir a osteoporose e as dores nos joelhos, além de melhorar a circulação sanguínea do paciente, contribuindo ainda mais para uma vida mais saudável”, comenta Chagas.

Não esqueça de conversar com seu médico antes de começar a caminhar, escolher um calçado confortável e macio, de se hidratar e de alongar pelo menos 10 minutos antes de iniciar a atividade e depois da execução do exercício, para prevenir possíveis lesões.