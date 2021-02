Câmeras da guarda auxiliam na prisão de acusado de estupro

A GCM (Guarda Civil Municipal de Nova Odessa) colaborou de forma decisiva na prisão de um homem de 66 anos acusado pelo crime de estupro pela 3ª Vara Criminal de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais. De acordo com informações da GCM de Nova Odessa, na noite d sexta-feira (05/02), o Sistema de Videomonitoramento OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) acusou a passagem, por Nova Odessa de uma VW Kombi de propriedade de um homem de 66 anos que havia mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro.

Imediatamente o comando da GCM de Nova Odessa acionou as forças policiais da região, o que possibilitou a identificação do veículo e a prisão do acusado na cidade de Americana pela GCM local. O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Americana.

O setor de inteligência e Videomonitoramento da Guarda Civil Municipal de Nova Odessa tem auxiliado a Polícia Civil na resolução de crimes ocorridos na cidade, e auxilia também as forças policiais da região na resolução de ações criminosas. A GCM auxilia diretamente vários setores da Prefeitura como, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, Setor de Trânsito, Departamento de Vigilância Sanitária, entre outros.

De acordo com informações da GCM, em 2020, foi possível identificar, por meio das câmeras, veículos envolvidos em crimes como roubo a bar, furto em supermercado, furto e roubo em lojas da área central da cidade. Auxiliou na identificação de autores de furto de motocicleta, carros suspeitos de envolvimento em latrocínio, além de crimes como incêndio criminoso, danos ao patrimônio, tráfico de drogas e tentativa de homicídio na praça central.

A GCM de Nova Odessa também colaborou na identificação dos envolvidos em um roubo a residência em Americana, no qual o carro da vítima foi abandonado em Nova Odessa, e de um roubo de carga ocorrido também no município vizinho de Americana.

No total, foram identificados 39 autores de crimes ambientais, com base na Lei Municipal nº 2883/2014, que prevê multa de R$ 500,00 para quem descarta, deposita ou outra forma de despejo irregular de lixo ou resíduo no município, bem como descarte em terrenos baldios, calçadas ou em áreas públicas ou privadas.

Já nos primeiros dias de 2021, a GCM auxiliou a Polícia Civil na identificação dos veículos utilizados no furto de uma VW Kombi na Vila Azenha e na identificação de seis autores de descarte irregular de resíduos.

O sistema de videomonitoramento de Nova Odessa conta com 21 câmeras entre os tipos OCR e PTZ (com movimentação horizontal, vertical e zoom), instaladas em pontos estratégicos do município.

Por meio dessas ferramentas, Nova Odessa está interligada aos municípios de Americana, Artur Nogueira, Atibaia, Campinas, Caieiras, Cordeirópolis, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Itú, Itupeva, Jaguariúna, Jundiaí, Limeira, Louveira, Mairiporã, Mogi Mirim, Morungaba, Osasco, Salto, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Vinhedo. Denúncias podem ser feitas pelo telefone (19) 3466-1900 ou pelo telefone 153.