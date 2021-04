Câmera flagra onça parda na mata em Campinas

As câmeras instaladas no interior da Mata de Santa Genebra flagraram, na última quarta-feira, 21 de abril, uma onça parda com seu filhote, circulando pela área. Os dois foram flagrados durante o dia, o que é raro, segundo Thomaz Barrella, biólogo da Fundação José Pedro de Oliveira. “As onças circulam mais durante a noite e foi uma surpresa captar essas imagens”, disse.

Ainda segundo Barrella, o filhote deve ter entre 3 e 4 meses de idade. “Os filhotes ficam com a mãe por pelo menos 1 ano, depois disso, a própria mãe o leva para um outro local, para não dividir o território”, explicou.

Onça-parda

A onça-parda, Puma concolor, é o segundo maior felino do Brasil. A presença dste animal ocorre em uma ampla variedade de hábitats, desde florestas até formações de savanas e aparece, eventualmente, em ambientes alterados como plantações e pastagens estando presente em todos os biomas brasileiros. São animais de hábitos solitários e territorialistas, tendo maior atividade ao entardecer e à noite, mas o período de atividade pode variar muito. Os casais encontram-se apenas no período reprodutivo.

Assim como a onça pintada, alimenta-se de animais silvestres de portes variados.