Câmera de monitoramento flagra motinha dublê

Uma equipe da Guarda Municipal de Americana recebeu a informação via controle de que uma motocicleta de emplacamento cadastrado como dublê havia passado no sistema de monitoramento da Avenida Nossa Senhora de Fátima sentido Rodovia. O registro foi feito às 11h deste sábado.

Após a visualização do veículo, as equipes conseguiram abordar o condutor. Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor, porém, a motocicleta estava com a numeração do chassi suprimido e com placa de uma outra motocicleta.

O indivíduo e a motocicleta foram conduzidos ao plantão policial onde o delegado de plantão apreendeu a motocicleta. O condutor foi ouvido e liberado.