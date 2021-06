Câmara volta a fechar atendimento presencial e realizará sessões sem público

A Câmara Municipal de Americana informa que, atenta às últimas divulgações de ocupação total dos leitos de UTI destinados para o tratamento de Covid-19 tanto na rede pública quanto na rede particular de saúde do município, irá suspender o atendimento presencial ao público e retomar o sistema de teletrabalho com revezamento entre os funcionários. As medidas valem a partir de terça-feira (15), conforme ato baixado pela Mesa Diretora, e terão efeito enquanto a cidade permanecer com ocupação superior a 80% da capacidade de leitos.

As sessões ordinárias continuarão acontecendo presencialmente, porém fechadas ao público já a partir desta quinta-feira (17). Serão autorizados a permanecer no Plenário apenas vereadores, funcionários indispensáveis para a realização da sessão e imprensa. A transmissão ao vivo das sessões continuará a acontecer normalmente pela TV Câmara (NET canal 8), site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube). Outros eventos promovidos pela Casa, como sessões solenes e audiências públicas, bem como a cessão de espaços da Câmara para terceiros, ficam suspensos.

“Após a reunião técnica que tivemos na última semana com a secretaria de Saúde e com a Vigilância Sanitária, hoje, tendo em vista o cenário da Covid-19 em nosso município, a Mesa Diretora decidiu baixar este ato. Nos próximos dias vamos criar na Câmara Municipal um comitê especial e temporário de enfrentamento à Covid-19 onde serão deliberadas as próximas ações a serem tomadas”, afirmou o presidente da Câmara, vereador Thiago Martins (PV).

A população poderá entrar em contato com a Câmara através do telefone (0800-771-9701), das 13h às 17h, site oficial (enviando uma mensagem através do link “Fale Conosco”, no endereço www.camara-americana.sp.gov.br) ou e-mail ([email protected]).

O legislativo irá adotar revezamento presencial de trabalho entre os servidores no período da tarde, para evitar concentração de pessoas nas salas e manter o andamento das atividades. Os funcionários que permanecerem em casa, em regime de teletrabalho, ficarão à disposição da Câmara caso a presença nas dependências do legislativo seja necessária.

A Câmara reforça que tem seguido todas as recomendações emitidas pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde e adotado os protocolos sanitários vigentes, como obrigação do uso de máscaras, disponibilização de álcool gel, orientação para o distanciamento e reforço na limpeza e adequação das áreas comuns, buscando garantir a segurança de funcionários, vereadores e população. Desde a retomada das atividades presenciais, todos os funcionários foram orientados a informar imediatamente o superior hierárquico e a Coordenadoria de Recursos Humanos e a procurarem uma unidade de saúde em caso de sintomas.