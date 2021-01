Sumaré. Câmara suspende atendimento ao público externo

A Presidência da Câmara Municipal de Sumaré, por meio do Ato nº 27/2021, determinou novas regras sobre a prestação de serviços e atividades administrativas, devido ao agravamento da pandemia de Covid-19. Entre as disposições, que passam a vigorar nesta terça-feira, 26 de janeiro, está o fechamento dos prédios do Legislativo ao público externo, inclusive para reuniões com vereadores nos gabinetes.

De acordo com o ato, os servidores com mais de 60 anos e os que fazem parte dos grupos de risco devem adotar o regime de teletrabalho. Também deverão permanecer em teletrabalho os técnicos legislativos que estão lotados em gabinetes de vereadores. Para os demais funcionários, cada diretoria deve determinar se adota ou não o sistema de revezamento.

A Câmara manterá canais de comunicação, tais como, WhatsApp (19 97125-6880), e-mail ([email protected]), e o próprio site oficial (www.camarasumare.sp.gov.br), como já acontece, para atendimento ao público, garantindo a funcionalidade dos trabalhos da Casa.