Câmara Sumaré suspende atendimento após morte de trabalhador

As atividades legislativas e laborais da Câmara Municipal de Sumaré foram suspensas após a morte do trabalhador Eliel Carneiro dos Santos, de 41 anos, na tarde desta quarta-feira (25). A suspensão vai até sexta-feira, período no qual os prédios principal e anexo do Legislativo estarão fechados. Os servidores foram colocados em regime de teletrabalho e apenas alguns setores funcionam de forma presencial, sem atendimento ao público.

A determinação consta no Ato da Mesa Diretora nº 1/2022, assinado pelo presidente da Câmara, vereador Willian Souza (PT), pelo 1º secretário da Mesa, vereador Andre da Farmácia (PSC), e pelo 2º secretário, vereador Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania). No documento, Willian cita “a enorme consternação causada pelo falecimento” do trabalhador.

Eliel Carneiro dos Santos era funcionário de uma empresa terceirizada e trabalhava na manutenção do sistema de monitoramento do prédio da Câmara. As causas da morte ainda serão investigadas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o primeiro atendimento à vítima, e o Samu posteriormente constatou o óbito. A Polícia Civil realizou a perícia e iniciou as investigações das causas do ocorrido. Equipes da Guarda Municipal e agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) derem apoio à ocorrência.

O presidente da Câmara se solidarizou com a família e amigos da vítima e afirmou que seguirá acompanhando todos os passos da investigação a fim de esclarecer as circunstâncias da morte do funcionário da empresa.