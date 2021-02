Câmara Sumaré retoma sessões ordinárias nesta terça-feira

A Câmara Municipal de Sumaré realiza, nesta terça-feira (2), a primeira sessão ordinária do ano. A reunião será realizada presencialmente, mas sem a entrada do público, que poderá acompanhar os trabalhos ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube, a partir das 15h.

Como será a primeira sessão ordinária da legislatura 2021/2024, não haverá projetos para apreciação na Ordem do Dia, uma vez que os projetos protocolados na Casa só passam a tramitar a partir da leitura em plenário, conforme dispõe o Regimento Interno da Câmara.

Porém, serão feitas normalmente as leituras de papeis diversos provenientes do Executivo Municipal, dos vereadores e de outras fontes; leitura dos projetos, indicações, requerimentos e moções; discussão e votação de requerimentos e moções apresentadas pelos parlamentares; e uso da palavra pelos vereadores sobre temas livres.

Câmara fechada

Desde o dia 26 de janeiro, a Câmara conta com novas regras de acesso, devido ao agravamento da pandemia de Covid-19 na região. Entre as disposições, está o fechamento dos prédios do Legislativo ao público externo, inclusive para reuniões com vereadores nos gabinetes. Os trabalhos internos continuam sendo feitos normalmente pelos servidores, por meio de trabalho presencial, teletrabalho ou revezamento entre funcionários.

A Câmara mantém canais de comunicação, tais como, WhatsApp (19 97125-6880), e-mail ([email protected]), e o próprio site oficial (www.camarasumare.sp.gov.br), como já acontece, para atendimento ao público, garantindo a funcionalidade dos trabalhos da Casa.