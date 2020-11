Câmara SB tem concentração de poder e Piovezan terá que se articular

A nova câmara de Santa Bárbara d’Oeste terá concentração de poder, com menos partidos presentes na casa, e o prefeito eleito Rafael Piovezan/PV precisando se articular para fazer a nova mesa e ter vida mais tranquila no começo do mandato. A cidade reelegeu sete dos atuais 19 vereadores no domingo, mas 3 deles não concorreram a um novo mandato.

Enquanto em Americana 12 partidos serão representados, em Santa Bárbara serão apenas 9. Na cidade, dois partidos- PV e PSD- fizeram 4 cadeiras (nenhum partido conseguiu em Americana) e quatro fizeram duas cadeiras. Com isso, a composição de blocos fica mais fácil. Os partidos ‘grandões’ terão ainda mais força- desde que organizados.