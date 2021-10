Câmara SB entrega medalha Graça Martins

A Câmara barbarense promoveu, na noite de ontem (06), sessão solene para a entrega da Medalha Margarida da Graça Martins – a Fundadora, acompanhada do Diploma de Gratidão, a oito homenageados; assim como do Certificado de Vulto Emérito para a família de seis homenageados em memória. A entrada no evento, promovido no plenário Dr. Tancredo Neves da Casa de Leis, foi restrita aos homenageados e seus convidados, respeitando o limite máximo de 30% de ocupação do espaço, assim como todos os protocolos referentes à contenção da pandemia de Covid-19.

A mesa de honra desta solenidade foi composta pelos vereadores Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), presidente do Legislativo barbarense; Valmir Alcântara de Oliveira, o Careca do Esporte (Patriota), 1º secretário; e Carlos Fontes (PSL), 2º secretário; além do vice-prefeito Felipe Sanches (PV), representando o Poder Executivo Municipal. Também participaram os vereadores Eliel Miranda (PSD); Felipe Corá (Patriota); Bachin Jr. (MDB); e Reinaldo Casimiro (Podemos).

A Medalha Margarida da Graça Martins – a Fundadora e o Diploma de Gratidão, criados pelo Decreto-legislativo nº 08/1986, são outorgados a cidadãos que tenham prestado relevantes trabalhos para o desenvolvimento de Santa Bárbara d’Oeste. Este ano, diferentes parlamentares foram responsáveis pela escolha dos seguintes homenageados: Clodoaldo Alves de Amorin, Edineuma Oliveira Andrade de Jesus, Luiz Carlos de Souza, Cláudio Osmir Corrêa, Adilson Rinaldo Boaretto, Maria de Lourdes Elias Barcellos, Ariovaldo de Moraes Inácio e Fabiana Augusto Novo Borghi.

Vulto Emérito – Também nesta quarta-feira, foi entregue o Certificado de Vulto Emérito às famílias de personalidades do Município que tiveram relevante participação na construção da história barbarense. Instituído em 2010, por meio de projeto de decreto legislativo, o Certificado de Vulto Emérito tem por objetivo prestar uma homenagem póstuma àqueles que contribuíram para a comunidade barbarense, seja na área cultural, esportiva, de saúde, educacional, política ou na assistência social.

Neste ano, as entregas foram realizadas a familiares de Fiorindo Zucolo, Manoel Justino Pinheiro, Cleiton de Oliveira, Marcos Aparecido Aranha e Venâncio Colombo.

A sessão solene foi transmitida, ao vivo, pelo site oficial da Câmara e pelas páginas do Legislativo no Facebook e no Youtube (@camarasbo).