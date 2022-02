Câmara Santa Bárbara vai ter comissão anti racismo

Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste aprovaram, por unanimidade, durante a 3ª Reunião Ordinária do ano, promovida nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro, a criação da Comissão Permanente de Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo. Essa proposta é de autoria do presidente da Câmara, vereador Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), em parceria com o vereador Júlio César Santos, o Kifú (PL).

Compete a essa nova comissão opinar sobre proposições relativas a promover o debate, as reflexões e o encaminhamento de medidas de enfrentamento ao racismo, além de promover o respeito, a proteção e a concretização de todos os direitos humanos, liberdades fundamentais e religiosas da população negra. Também durante a reunião desta terça-feira, pela primeira vez promovida de maneira online neste ano, foram aprovadas quatro moções (33, 34, 35 e 36/2022). A primeira, de autoria do vereador Bachin Jr. (MDB), manifesta aplauso à barbarense Noemia Aquino, pelo lançamento de seu primeiro livro “Trabalhe, reze e creia: o poder de pensar positivo”. As demais moções, de autoria do vereador Eliel Miranda (PSD), aplaudem o prefeito Rafael Piovezan pela contratação de novos guardas e apelam ao ministro da Justiça, Anderson Gustavo Torres, e ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pela inclusão das Guardas Municipais na pesquisa Nacional sobre a Valorização do Profissional de Segurança Pública.

Nesta terça-feira, a sessão foi realizada de maneira remota em atendimento ao Ato da Presidência nº 01/2022, que dispõe sobre procedimentos para a prevenção à infecção e à propagação de vírus respiratórios relativos à Influenza e à Covid-19.

E apesar de as visitas à sede do Legislativo estarem restritas até o dia 13 de fevereiro, a população ainda pode acompanhar as reuniões camarárias, que são transmitidas, ao vivo, pelo site oficial da Câmara, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelas redes sociais do Legislativo no @camarasbo.