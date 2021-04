Câmara retoma atendimento presencial na 2ª em Nova Odessa

A Câmara de Nova Odessa retoma o atendimento presencial ao público na próxima segunda-feira, dia 26. A partir das 14h será realizada a nona sessão ordinária do ano, porém, continua restritas aos vereadores, sem a participação de público para evitar aglomerações e riscos de contaminação por Covid-19. A transmissão ao vivo da sessão é feita pelo Youtube, site da Câmara e Facebook.

O atendimento foi suspenso em março, quando o Estado de São Paulo entrou na chamada fase emergencial, com o agravamento da pandemia de Covid-19 e a grande ocupação de leitos do sistema de saúde. A Câmara, à época, registrou, em cerca de uma semana, três casos confirmados e dois suspeitos entre seus 31 servidores e vereadores.

“Com a flexibilização divulgada pelo Governo do Estado de São Paulo acreditamos que podemos retomar o atendimento presencial, sempre adotando todas as medidas sanitárias de segurança e evitando aglomeração”, afirmou o presidente da Câmara, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB).

Sessão

A pauta da sessão da próxima segunda-feira conta com 23 requerimentos, 10 moções e cinco projetos de lei.

Entre os projetos está o de autoria do vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (PSDB), que obriga os locais onde são realizados partos no município – atualmente somente a Maternidade municipal – a permitir a presença de doulas (acompanhantes) durante todo o período do trabalho de parto e do pós-parto imediato, sempre que solicitado pela parturiente.

De acordo com o texto do projeto, este está restrito às doulas profissionais escolhidas pelas gestantes para prestar suporte contínuo e favorecer a evolução do parto e seu bem estar.