Câmara retoma atendimento presencial e sessões abertas ao público

A Câmara Municipal de Americana informa que retomou o atendimento presencial, das 8h às 17h, a partir desta segunda-feira (3). As sessões ordinárias voltarão a ser abertas ao público, com capacidade reduzida do plenário, a partir desta quinta-feira (6).

Como medida de prevenção, a Câmara recomenda à população que priorize o atendimento à distância, por telefone (0800-771-9701), e-mail ([email protected]) ou site oficial (www.camara-americana.sp.gov.br), clicando no link Fale Conosco. Os atendimentos presenciais nos gabinetes dos vereadores deverão ser agendados por telefone.

A retomada das atividades está sendo feita seguindo os protocolos sanitários recomendados pelo governo do estado e autoridades de saúde, buscando garantir a segurança de funcionários, vereadores e população que comparecer à sede do legislativo. É obrigatório o uso de máscaras durante todo o tempo de permanência nas dependências da Câmara e o legislativo disponibiliza álcool em gel e promove a limpeza de banheiros, áreas comuns e locais como corrimões, painel de elevador, maçanetas e bebedouros.