Câmara reconhece atividade física como essencial em Nova Odessa

A Câmara de Nova Odessa aprovou, na sessão desta segunda-feira (24) o projeto de lei de autoria do vereador Wagner Fausto Morais (PSDB) que reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais para a população na cidade.

A proposta contou com cinco votos favoráveis e três contrários e segue agora para sanção ou veto do prefeito. Votaram pela aprovação do projeto, além do autor, os vereadores Paulo Bichof (Podemos), Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (PSDB), Oseias Domingos Jorge e Levi Tosta, o Levi da Farmácia, ambos do (DEM).

Na justificativa do projeto, Morais destacou que, desde o início da pandemia, diversos estudos têm sido publicados apontando a importância da prática de exercícios físicos regulares no combate, não apenas da Covid-19, como das consequências do distanciamento social. Para o vereador, a atividade física é uma forma de prevenir doenças físicas e mentais.

Os vereadores que votaram contra o projeto alegaram inconstitucionalidade da matéria, defendendo que tal proposta deveria partir do Poder Executivo.

“Estamos debatendo esse assunto há meses e até agora a prefeitura não se manifestou. Por isso apresentamos o projeto e, com a sensibilidade dos cinco vereadores, conseguimos a aprovação”, acrescentou Morais.

“A atividade física é importante não somente para a prevenção de doenças, mas também para a recuperação de pacientes que sofreram acidentes, até mesmo daqueles que se recuperam da Covid-19. Além disso, nessa época de isolamento, a atividade física é essencial para manutenção da saúde mental”, completou.