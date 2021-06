Câmara recebe diretor da Faculdade Anhanguera

O presidente da Câmara barbarense, vereador Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), recebeu, hoje (11), em seu gabinete, a visita o diretor da Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara d’Oeste, Leonardo Danelon, acompanhado do coordenador da pós-graduação dessa instituição de ensino, Ginel Flores.

Durante a visita ao Legislativo, os representantes da faculdade apresentaram propostas de parceria com a Câmara Municipal, tanto para o aperfeiçoamento dos servidores por meio de cursos de extensão, ofertados de maneira gratuita, assim como para a realização de atividades da Escola do Legislativo em salas de aula daquela instituição, também sem custos aos cofres públicos.

Na segunda-feira, o presidente da Câmara deve visitar o campus barbarense da Faculdade Anhanguera, na companhia do chefe do setor de Recursos Humano, Henrique Demarchi, para se informar melhor sobre os cursos oferecidos e que poderiam ser aproveitados pelos servidores do Legislativo.