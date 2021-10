Câmara promove entrega ‘Funcionário Público do Ano’ e ‘Cidadão Barbarense’

A Câmara barbarense promove, nesta semana, duas sessões solenes para a entrega de honrarias. Na quarta-feira (20), serão homenageados nove servidores municipais com o Título de Funcionário Público do Ano. Na quinta-feira (21), o Poder Legislativo entrega o Título Honorífico de Cidadão Barbarense a outros nove homenageados. As duas solenidades serão promovidas, a partir das 19 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves da Casa de Leis, com entrada restrita aos homenageados, convidados e profissionais da imprensa.

O Título de Funcionário Público do Ano, instituído pelo Decreto Legislativo nº 02/2014, tem o objetivo de homenagear os funcionários públicos municipais em razão de mérito, devido à iniciativa, à produtividade e à dedicação ao serviço público. Já o Título de Cidadão Barbarense, criado pelo Decreto Legislativo nº 10/1996, homenageia personalidades credoras de reconhecimento público que prestaram relevantes serviços à comunidade, certificando uma pessoa como filho da terra, muito embora não tenha nascido aqui, mas tenha adotado o Município como seu e por ele tenha se dedicado.

Na quarta-feira, serão homenageados os seguintes funcionários municipais: Claudinéia Alcazar Lopes de Souza, Soraia Carmelo El Fakih, Cléber Caetano da Silva, Maria das Dores Pinheiro, João Batista da Cunha, Márcio Aparecido de Castro, Sebastião Benedito Piassa, Adriana de Godoy Lopes Rodrigues e Júnior Carlos Bettim.

Na quinta-feira, a Câmara promove a entrega do Título de Cidadão Barbarense aos seguintes homenageados: Sueli Terezinha Bonfim da Silva, Ronaldo Carlos de Araújo, Giuseppe Zippo, José Ladeia da Silva, Alexandre Muniz de Oliveira, José Bacchin, Manoel Diniz Jorge Patrício, Donizete Pereira das Neves e Antônio Carlos Rodrigues.