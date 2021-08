Câmara Nova Odessa volta a ter sessão aberta ao público

Com a flexibilização das regras em relação à pandemia de Covid-19, a Mesa Diretora da Câmara de Nova Odessa publicou o ato nº 12 que estabelece, entre outras medidas, a permissão de público para assistir, presencialmente, às sessões ordinárias, que continuam acontecendo às segundas-feiras, a partir das 14h. A transmissão ao vivo pelas redes sociais da Casa Legislativa serão mantidas.

O presidente da Casa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, afirmou que, embora a flexibilização esteja acontecendo, é preciso manter os cuidados. “A pandemia não acabou. Continuamos perdendo pessoas queridas para essa doença. Mas é preciso começar a retomar a rotina dentro do que será o nosso ‘novo normal’ e por isso estamos permitindo a presença do público nas sessões. Porém, vamos manter todos os cuidados recomendados pela Vigilância Sanitária”, explicou.

O diretor da Câmara, André Faganello, explicou que, antes de decidir pela volta das sessões abertas, a Mesa Diretora solicitou um parecer da Vigilância Sanitária sobre os cuidados que deveriam ser adotados. “Pedimos a compreensão do público porque nosso espaço é pequeno e precisamos manter o distanciamento”, acrescentou.

Durante as sessões, deverão ser observados protocolos, obedecendo as recomendações da Vigilância Sanitária: distanciamento de um metro entre uma pessoa e outra; uso obrigatório de máscaras de proteção facial; disponibilização de álcool em gel 70%; aferição de temperatura corporal de todos os presentes; não será permitido ao público assistir às sessões em pé; o plenário será mantido arejado; não é recomendado que pessoas com sintomas gripais participem das sessões; o plenário deverá ser higienizado antes do início e após o término das sessões.

A transmissão ao vivo das sessões continuará sendo realizada pelo Facebook, Youtube e pelo site oficial da Câmara.