Câmara NO será parceira de projeto voltado a crianças

O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB), participou de uma reunião virtual com a juíza da 2ª Vara Judicial e idealizadora do Projeto Afin (Afeto na Infância, Você, afinado com seu filho), Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman. Pelé reafirmou a parceria da Câmara na realização do evento “1ª Jornada de Debates: Plano Municipal da Primeira Infância. Para a salvaguarda das próximas gerações”, que está sendo organizado pelo Poder Judiciário.

O objetivo do evento é a disseminação e a sensibilização de agentes políticos, comunidades, lideranças municipais e regionais quanto à necessidade de implantação do Plano Municipal da Primeira Infância, previsto na Lei 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância). A previsão é que o ciclo de encontros e palestras tenha início em junho.

Pelé fez o convite para que a juíza de Nova Odessa participe ainda de uma reunião do Parlamento Metropolitano, para apresentar o projeto Afin para vereadores das outras 19 cidades que compõem a região. “Eu sou um entusiasta desse projeto porque já tive a oportunidade de acompanhá-lo e ver o quanto pode auxiliar pais e educadores no relacionamento e no desenvolvimento das crianças”, afirmou.

“Já antes da Pandemia Coronavírus, se faziam necessárias políticas públicas em benefício da primeira infância, diante da profunda desigualdade social existente em nosso país (…) com a pandemia de coronavírus, as políticas públicas na área da infância não se fazem urgentes: mostram-se inadiáveis”, afirmou a juíza em documento encaminhado à Câmara.

Michelli ainda desta que, se mesmo nas famílias com melhores condições financeiras, é possível notar a defasagem no ensino por conta das escolas fechadas e o aumento do desequilíbrio emocional causado pela necessidade medidas de distancionamento social, isso é ainda mais acentuado para as famílias de baixa renda, que estão inclusive passando pela escassez alimentar. “Isso sem contar a falta de oportunidades de cultura, convívio social, espaços de lazer e de estímulos, essenciais, verdadeiramente inerentes à vida de toda criança”, completou.

Para o presidente da Câmara, o engajamento dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) é essencial para o desenvolvimento de políticas públicas capazes de garantir os direitos das crianças, principalmente na primeira infância. “Precisamos avaliar o cenário atual e traçar estratégias para garantir melhores condições de vida para as crianças de hoje e também para aquelas que chegarão ao mundo nos próximos anos”, disse Pelé.

A jornada de debates é um passo para a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância em Nova Odessa. “Teremos palestrantes reconhecidos nacionalmente e os eventos serão abertos à comunidade. Parabenizo a juíza e a equipe do Projeto Afin pela dedicação a esse tema e me coloco à disposição para o que estiver ao meu alcance para ajudar”, concluiu Pelé.