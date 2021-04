Câmara NO arrecada 1,5 tonelada de alimentos

A Câmara de Nova Odessa recebeu mais de 1,5 tonelada de alimentos e produtos de higiene e limpeza durante as quatro horas da primeira edição da ação Câmara Solidária, realizada no último sábado (24).

Todos os produtos arrecadados foram direcionados para o Projeto Mais, que atende cerca de 50 famílias carentes no município. “Agradecemos a todos os empresários que nos ajudaram, às pessoas que passaram pela Câmara pra fazer suas doações, aos vereadores e aos colaboradores da Câmara que trabalharam e também doaram”, explicou o presidente da Casa de Leis, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB).

“Enfim, a ação mostrou que, se nos unirmos, podemos amenizar o sofrimentos daqueles que, neste momento, estão mais necessitados do que nós”, comemorou Pelé.

Entre as empresas que colaboraram com a ação estão ADV Farmacêutica, A Executiva, Leofran Transportes, Amplitude Engenharia, Don Felicce Massas Artesanais, Varejão Santa Maria, Kokol Advogados Associados, Advocacia Gazzetta e Carthom’s Eletrometalúrgica.

Também colaboraram os jogadores, diretoria e torcedores dos times de futebol Esporte Clube Triunfo, Uva (Unidos da Vila Azenha) e Esporte Clube Real.

O coordenador do projeto Casa Mais, Roberto Damasceno, comemorou o resultado. “Fomos surpreendidos pelos resultados e pelo trabalho de todos da Câmara. Uma ação de solidariedade com as famílias que mais precisam. Já começamos a distribuição dos alimentos no domingo mesmo, com tudo registrado para prestar contas a todos. Só temos que agradecer a Deus e todos que contribuíram com a campanha realizada pela Câmara”, afirmou.

O projeto atende cerca de 50 famílias em situação de vulnerabilidade social em Nova Odessa, com doação de cestas básicas e móveis, além de atendimentos com assistente social, orientação jurídica, reforço escolar, entre outros serviços oferecidos gratuitamente. O projeto está em Nova Odessa há sete anos.