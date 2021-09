Câmara entrega medalha “Profissional de Educação Física”

A Câmara Municipal de Americana realiza na terça-feira (28) sessão solene para a entrega da medalha de mérito “Profissional de Educação Física” a dezesseis homenageados que se destacaram no exercício de suas atividades em Americana. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30 e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 8 da NET, pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Atendendo às regras de reabertura e de realização de eventos previstas no Plano São Paulo, o plenário terá capacidade reduzida, cumprindo-se as regras de distanciamento entre os presentes e uso obrigatório de máscaras, e a solenidade será aberta somente para homenageados e seus convidados, além de vereadores e autoridades.

A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Juninho Dias (MDB) e acontece anualmente no mês de setembro, em comemoração ao Dia Nacional do Profissional de Educação Física, celebrado em 1º de setembro. Os homenageados foram escolhidos pelo destaque obtido nos trabalhos desenvolvidos na área da educação física em Americana.

“O esporte vai muito além da prática de atividades físicas. Envolve caráter, educação, desenvolvimento físico, mental e social, qualidade de vida física e mental e respeito ao próximo, entre tantas outras coisas. É por esses motivos que o profissional de educação física deve e merece receber o reconhecimento”, destaca Juninho.

Homenageados

Serão homenageados os profissionais de educação física indicados pelos parlamentares da Casa: André Lima, Andréia Sarti, Carlos Alberto Rodrigues de Castro, Diógenes Albert Lopes, Eliane Coutinho de Sousa, Fabiano Alves Castro, Gabriela Detoni de Lima, Guilherme Rodrigues, Lila Kely Miranda dos Santos Agripino, Luana Rafaela Venâncio da Silva, Márcio Rocha, Marcio Rogério da Silva, Thiago Rizato, Vânia Cristina Campanha Ferreira, Vitor Pim e Wesley Borbolan Guebara.