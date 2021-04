Câmara já arrecadou meia tonelada de alimentos com campanha

A Câmara Municipal de Americana recebeu nesta terça-feira (20) a doação de quarenta cestas básicas para a campanha “Câmara Solidária”. Em pouco mais de uma semana desde o lançamento, a campanha já arrecadou cerca de meia tonelada de alimentos e produtos de limpeza e higiene, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Americana e a entidades assistenciais para serem repassados a famílias em situação de vulnerabilidade social devido à pandemia de Covid-19. As doações de hoje foram feitas pelas Óticas Carol e pelo Shopping da Utilidade – cada um doou vinte cestas básicas, que já foram encaminhadas para o Fundo Social.

O presidente da Câmara, vereador Thiago Martins (PV), acompanhou a entrega das cestas básicas e comemorou a participação de funcionários e população na campanha. “Fico feliz que funcionários, empresários e a população em geral compreenderam a iniciativa e a importância que isso tem neste momento tão difícil. Queremos agradecer a todos que colaboraram com a ‘Câmara Solidária’ e dizer que ainda dá tempo para ajudar. As pessoas podem continuar trazendo suas doações que, com certeza, vão ajudar a quem mais precisa”, destacou.

Na campanha “Câmara Solidária” podem ser doados alimentos que compõem a cesta básica, como arroz, feijão, leite, açúcar e óleo, entre outros, e materiais de limpeza e higiene pessoal, como detergente, desinfetante, creme dental, sabonete e papel higiênico. As doações podem ser feitas na recepção da Câmara, na Praça Divino Salvador, nº 5, bairro Girassol, de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Mais informações no telefone 0800-771-9701 e site oficial (www.camara-americana.sp.gov.br).