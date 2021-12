Câmara finaliza 2021 com devolução recorde de R$ 8,1 milhões

A Câmara Municipal de Americana realizou, na última quinta-feira (23), a devolução aos cofres públicos de R$ 1.356.995,37 em recursos não utilizados. Somados aos R$ 5,5 milhões que já haviam sido devolvidos ou anulados do orçamento ao longo do ano, a Câmara economizou R$ 8.186.995,37 em 2021.

Segundo dados da Coordenadoria de Controladoria, Finanças e Orçamento da Casa, esta foi a maior devolução de valores da história do Legislativo. O valor foi 18,23% superior ao montante devolvido em 2020, quando R$ 6.924.723,12 retornaram para os cofres da prefeitura.

Dentro desse total, estão R$ 4 milhões que a Câmara tem devolvido em parcelas de R$ 500 mil mensais desde o mês de maio – recursos que estavam inclusos no orçamento prevendo a construção de uma nova sede – e valores que foram anulados ao longo do ano para serem utilizados pela prefeitura em ações de combate à Covid-19 e outras áreas do município.

Em 2021, a Câmara também cancelou R$ 13 milhões do orçamento do legislativo que estavam previstos para os anos de 2022 a 2025 no Plano Plurianual do município. Segundo o presidente da Casa, vereador Thiago Martins (PV), a devolução é reflexo das ações de economia e cuidado com os recursos públicos adotadas pelo parlamento.

“É nossa responsabilidade contribuir para que o município tenha o máximo de recursos públicos para atender às demandas da população e estamos buscando fazer a nossa parte para que essas demandas sejam atendidas. Esse recurso é mais uma vez resultado da economia que temos conseguido realizar em nossa gestão com o apoio de todos os vereadores. Desta forma, a administração pode fazer uso destes valores como julgar mais importante”, declarou Martins.

A Câmara entra em recesso de final de ano a partir desta sexta-feira (24) e retorna aos trabalhos e atendimento ao público na segunda-feira, 03 de janeiro.