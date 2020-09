Câmara entrega títulos de cidadão americanense nesta quarta

A Câmara Municipal de Americana realiza na quarta-feira (9) sessão solene para a entrega de títulos de cidadão americanense aos senhores Paulo Cezar Zanini Gonçalves e José Getulio Thuler, por relevantes serviços prestados ao município. As homenagens são de autoria do presidente da Câmara, vereador Luiz da Rodaben (Cidadania).

A solenidade acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 8 da NET, pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube). Atendendo às regras de reabertura e de realização de eventos previstas no Plano São Paulo, o plenário terá capacidade reduzida, cumprindo-se as regras de distanciamento entre os presentes e uso obrigatório de máscaras, e a solenidade será aberta somente para homenageados, convidados, vereadores e autoridades.

Biografia – Paulo Cezar Zanini Gonçalves

Paulo Cezar Zanini Gonçalves nasceu em 04 de outubro de 1958, na cidade de Marília/SP. Em 1980 graduou-se em Odontologia na Universidade Paulista de Araçatuba e logo depois de formado, ainda na cidade Júlio Mesquita se casou e teve três filhas. Em Americana montou um consultório e começou a trabalhar no bairro Cidade Jardim, onde está até hoje. Em 1988 foi convidado pelo Padre Itamar da Igreja São Domingos para ajudar nos eventos, a fim de conseguirem recursos para melhorarem as dependências da creche num terreno que havia ao lado da casa paroquial.

Em 2011 Paulo assumiu a presidência da Creche, onde está até hoje. Na época, a atendia 60 crianças em idade entre 10 meses e 5 anos, em período integral. Hoje o atendimento já está em 250 crianças. entre as várias melhorias, Paulo esteve à frente também da ampliação nas dependências, permitindo o atendimento de 330 crianças em 2020. Em 1991, fundou um clube de lazer na cidade DE Júlio de Mesquita, onde ocupou o cargo de presidente por 10 anos. Na sequência também fundou uma unidade da APAE na cidade, onde esteve na presidência por 8 anos.

Desde 1984 Paulo foi iniciado na Loja Maçônica Sublime Universo número 125, onde está desde então, sendo que na gestão de 2004-2005 foi venerável da referida Loja. Recebeu da OAB de Americana em 2019 o Prêmio Dr. Arquimedes Gomes da Nóbrega.

Cidadão incansável no trabalho, não mede esforços nem se intimida diante dos muitos desafios que ele próprio se impõe, alimentando sempre o sonho de ter a excelência dos trabalhos prestados, especialmente junto à creche.

Biografia – José Getulio Thuler

José Getulio Thuler nasceu em 20 de janeiro de 1951 na cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Filho de dona Maria do Amorim Thuler e do Sr. Manoel Geraldo Thuler, é o quarto filho entre dez criados pelo casal. Seu sonho de infância de se tornar médico foi alcançado com muita determinação. Até os 17 anos de idade trabalhava de dia como servente de pedreiro e estudava à noite, com foco para entrar na faculdade de medicina da Federal Fluminense.

Convidado em 1977 ao término da faculdade para vir para a cidade de Americana, se aventurou com sua esposa e seus dois filhos a construir a vida no interior de São Paulo. Teve aqui seu terceiro filho Diego, cumprindo na paternidade seu papel de exemplo, amor e dedicação. Todos casados lhe deram sete netos, são eles: Mateus e Davi, filhos do Erick; Nicole, Isabela, e Gustavo, filhos do Fabio; e Luiza e Henrique, filhos do Diego.

Em Americana Getulio iniciou sua carreira no consultório do posto de saúde como médico do trabalho na Nardini. De 2008 a 2018 esteve na direção da operadora de plano de saúde do São Lucas. Em Janeiro de 2018, sempre atento às condições sociais ao seu redor e tocado pelo seu instinto de generosidade e amor ao próximo, viu a oportunidade de mudar as condições dos internados no Hospital Psiquiátrico Seara e assumiu a presidência da instituição.

Em 2017 foi convidado a participar de um trabalho de cura espiritual que aconteceria em Americana. Foi nessa ocasião que encontrou uma pessoa tão dedicada quanto ele à assistência ao próximo, uma alma amorosa, empenhada e conectada com a espiritualidade, chamada Valquiria, atualmente sua esposa. Aquela primeira experiência de cura mediante instrução da espiritualidade, foi o inicio de um novo e grandioso projeto que começou em janeiro de 2018, e está sendo desenvolvido na Instituição Fraternal Terapêutica Olguinha.

Hoje com mais de 250 pacientes atendidos gratuitamente por mês, através do Reiki, cromoterapia, acupuntura e florais, além de palestras e assistência material aos mais necessitados, a Instituição já inicia sua primeira fase de ampliação rumo ao projeto de um grande hospital.