Câmara entrega prêmio “Destaques Esportivos do Ano” esta terça

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta terça-feira (22) sessão solene para entrega do prêmio “Destaques Esportivos do Ano” aos esportistas que se destacaram no município. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo, pelo canal 8 da NET e pelas redes sociais (Facebook e Youtube).

O prêmio será entregue aos esportistas que se destacaram no exercício de suas atividades em Americana no ano de 2021, contemplando 90 atletas masculinos e femininos, técnicos, dirigentes de modalidades e jornalistas.

A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do vereador da 15ª, 16ª e 17ª legislaturas, Odair Dias (PV). “O objetivo do prêmio é estimular e reconhecer o empenho dos atletas, ex-atletas, técnicos, membros de comissões técnicas, dirigentes e incentivadores das diversas modalidades esportivas praticadas em nosso município”, destacou o autor na apresentação do projeto.

Serão premiados os atletas em destaque indicados pelos representantes das modalidades e cinco indicados pela secretaria de Esportes, entre atletas, técnicos, membros de comissão técnica, dirigentes e funcionários. Foram indicados ainda dois profissionais da imprensa esportiva para que também sejam premiados.

Confira a lista dos premiados: