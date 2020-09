Câmara de Americana entrega homenagens em sessão solene

A Câmara Municipal de Americana realiza na quarta-feira (16) sessão solene para a entrega de título de cidadão americanense a Wagner Aparecido Armbruster e medalha “Empresa Cidadã” à Cofert Tintas.

A solenidade acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 8 da NET, pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube). Atendendo às regras de reabertura e de realização de eventos previstas no Plano São Paulo, o plenário terá capacidade reduzida, cumprindo-se as regras de distanciamento entre os presentes e uso obrigatório de máscaras, e a solenidade será aberta somente para homenageados, convidados, vereadores e autoridades.

Biografias

Wagner Aparecido Armbuster

Wagner Aparecido Armbruster nasceu na cidade de Limeira/SP em 16 de Março de 1963, filho de Valdomiro Armbruster e Dulce de Oliveira Armbruster. Casado com Maria Cristina Rosa Armbruster e pai de Joyce Cristina e Hermann Wagner.

Veio para Americana em 1989. Formou-se como Técnico de Enfermagem pelo Cotil – Unicamp com especialização em instrumentação cirúrgica, gastroenterologia e proctologia.

Atuou como voluntário religioso nas Pastorais da Igreja Católica. Recebeu formação Eclesiástica no Seminário São João Batista Maria Vianney, em Campinas. Trabalhou durante duas décadas, como seminarista e padre, em mais de 30 comunidades por toda a região.

É Professor universitário, Psicanalista, Terapeuta Familiar, Consultor Organizacional e Educacional, Consultor de Empresas na Área de Recursos Humanos, Motivação e Planejamento Humano. Atua também como Coach de Autodesenvolvimento e Autoequilíbrio Emocional, trabalha com Interatividade Sócio-Relacional, educação, Consultorias e Treinamentos.

Psicanalista especializado em Conflitos Familiares e Distúrbios Psicoemocionais. Já ministrou milhares de palestras no Brasil e no exterior, prestando relevantes serviços de formação humana em comunidades religiosas e assistenciais com palestras e atendimentos.

É empresário na área de Educação, prestação de serviços, Orientação Clínica e Eventos. Escritor com dois livros publicados, colunista do Jornal O Liberal há quase 3 décadas. Atende em Americana na Clínica da Alma, empresa educacional e clínica.

Exerce atualmente a função de presidente da ACIA, a Associação Comercial e Industrial de Americana. Atuando sob o lema “Acia Aberta ao Dialógo”, tem realizado palestras de bem estar e motivação para os associados, com o objetivo e implementar sugestões e medidas para aumentar os postos de trabalho e gerar empregos para toda a população.

Cofert Tintas

A COFERT – Comercial de Ferragens e Tintas foi fundada em 1988. Com sede em Americana, atuando no mercado varejista de tintas e materiais para construção, tem 24 lojas na região metropolitana de Campinas e emprega atualmente mais de 120 colaboradores.

A COFERT incentiva a prática e os benefícios das atividades físicas, promovendo a saúde e o bem-estar como forma de prevenção e apoiando a Primeira e segunda “Corrida Avenida Brasil”, corrida do Batalhão da Policia Militar “Desafio 19º 2017/2018”.

Atuando pela preservação e restauração de espaços públicos, disponibilizou para o Parque Ecológico de Americana o material de pintura de diversos recintos do parque. Já adotou três praças da cidade: praça Antonio Faé, Tiradentes (do Aviador) e praça da Avenida Cillos ao lado da Igreja Dom Bosco, promovendo reforma e recuperação dos bancos, pintura das guias e limpezas semanais.

Coordenou também os projetos “Tudo de Cor pra Você”, na pintura e revitalização de todas as casas do centro histórico de Joaquim Egídio em Campinas e das estações de Anhumas e Tanquinho do trem Maria Fumaça.

Apoia eventos filantrópicos como a Oktoberbodefest e a FejukaBodefest, com rendas revertidas para Comunidade Geriátrica de Nova Odessa, APAE Nova Odessa e APAM de Americana. Colaborando com o desenvolvimento do nosso município, a Cofert preza pela sustentabilidade e pelo bem estar da sociedade americanense.