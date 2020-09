Câmara entrega homenagens em sessão solene nesta terça

A Câmara Municipal de Americana realiza na terça-feira (22) sessão solene para a entrega de medalha Princesa Tecelã a Bruno Rodrigo Gibertoni Brito, medalha Zumbi dos Palmares a Emanuelle Regina de Oliveira e medalha Zilda Arns a Fernanda de Godoy Ugo Sarra Campos.

A solenidade acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 8 da NET, pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube). Atendendo às regras de reabertura e de realização de eventos previstas no Plano São Paulo, o plenário terá capacidade reduzida, cumprindo-se as regras de distanciamento entre os presentes e uso obrigatório de máscaras, e a solenidade será aberta somente para homenageados, convidados, vereadores e autoridades.

As medalhas são entregues a pessoas que, representando o município, tenham se destacado em atividades culturais, educacionais, científicas ou artísticas (Medalha Princesa Tecelã); pessoas que tenham se destacado em âmbito municipal na defesa e na assistência dos direitos das crianças e dos adolescentes (Medalha Zilda Arns, que será entregue pela primeira vez na Câmara desde sua instituição, em 2012); e pessoas, grupos e entidades que tenham se destacado nos diversos setores da sociedade no combate à prática do racismo e em favor da cultura afro-brasileira (Medalha Zumbi dos Palmares).