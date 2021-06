Câmara entrega 20 mil testes rápidos de Covid-19 à prefeitura

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), entregou nesta sexta-feira (18) ao prefeito Chico Sardelli (PV) 20 mil testes rápidos para o diagnóstico de Covid-19 a serem utilizados no município. A entrega foi formalizada em encontro no Plenário “Dr. Antônio Álvares Lobo”, na sede do Legislativo, e contou com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi (PL), dos membros da Mesa Diretora da Casa, vereadora Nathália Camargo (Avante) e vereador Thiago Brochi (PSDB), e dos vereadores Dr. Daniel (PDT), Gualter Amado (Republicanos), Fernando da Farmácia (PTB), Leco (Podemos), Leonora Périco (PDT), Pastor Miguel (Republicanos) e Silvio Dourado (PL).

Os testes rápidos para detecção de Covid-19 foram adquiridos ao custo unitário de R$ 18,70, muito abaixo do valor que vinha sendo praticado pelo mercado, que era na casa dos R$ 36. No total, foram investidos R$ 374 mil na compra. Os recursos são provenientes da economia gerada pela atual gestão no orçamento do legislativo.

Thiago Martins lembrou que inicialmente havia sido divulgado que a Câmara repassaria à prefeitura R$ 700 mil para a compra dos testes. Diante da economia obtida pela compra realizada diretamente com o fabricante do produto, o chefe do Legislativo anunciou durante a cerimônia que a Câmara então repassará para outros equipamentos para a saúde pública municipal.

“Após conversa com o secretário de Saúde, Dr. Danilo Carvalho Oliveira, decidimos investir recursos também para a compra de bombas de infusão e kits de limpeza, que são necessidades neste momento no Hospital Municipal. Então, o investimento total será de R$ 630 mil”, anunciou Martins. As bombas de infusão são utilizadas para liberar medicamentos líquidos, como anestésicos locais, antibióticos, analgésicos ou ainda citostáticos, principalmente em pacientes ambulatoriais.

“Essa é uma ação de toda a Câmara. São 19 vereadores trabalhando numa direção só e com responsabilidade. Não poderíamos, neste momento, não fazer a nossa parte”, frisou o presidente do Legislativo.

O prefeito Chico Sardelli anunciou que os testes rápidos serão endereçados ao Hospital Municipal e para outras quatro regiões da cidade: Parque Gramado, Cidade Jardim, Praia Azul e Antonio Zanaga. “É importante esse ato da Câmara, que se mostra partícipe e preocupada com a situação. Essa é uma luta da prefeitura e também da Câmara”, comentou.

“A gente sabe a dificuldade que é de obter verbas para comprar insumos para o hospital e aí vê a Casa Legislativa agindo deste modo, em prol da população. Quem ganha muito com isso são os profissionais da saúde que vão poder dar o diagnóstico mais rapidamente e começar o tratamento dos pacientes”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.