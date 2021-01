Câmara e Leitinho emitem nota por morte de Áureo

A Câmara de Nova Odessa lamenta o falecimento do senhor Áureo Nascimento Leite, aos 83 anos, no dia 25 de janeiro de 2021.

Áureo foi vereador por sete mandatos e por cinco vezes foi presidente da Câmara de Nova Odessa, sempre pelo PMDB. Em 2012 recebeu o título de cidadão novaodessenses.

A primeira legislatura foi de 1977 até janeiro de 1983. A segunda, de fevereiro de 1983 até dezembro de 1988. A partir de janeiro de 1989, os mandatos dos parlamentares passaram a ser de quatro anos. Áureo ainda foi vereador nas legislaturas 1989/1992, de 1993/1996, de 1997/2000, de 2001/2004 e de 2005/2008. Na 12ª legislatura, de 2009 a 2012, assumiu como suplente de 2011 a 2012, num total de 35 anos como vereador na cidade.

O atual presidente da Câmara, Elvis Ricardo Maurício Garcia, lamentou o falecimento. “O Áureo faz parte da história de Nova Odessa. Como vereador sempre foi muito fiel ao seu grupo político, mesmo nas maiores adversidades. Essa fidelidade com certeza é sua marca registrada e serve de lição para todos nós”, afirmou.

Oseias Domingos Jorge é vereador em exercício e sobrinho de Áureo. “Sou muito grato ao meu tio por todos os ensinamentos que recebi e por ele ter me reconhecido como seu sucessor. É com esse sentimento de gratidão que vou dar continuidade ao trabalho dele, sempre com muito respeito pela população de Nova Odessa”, disse Oseias.

BIOGRAFIA – Áureo nasceu em Elias Fausto, em 24 de agosto de 1937.

Casou-se com 20 anos, com Olga Candido Leite, com quem teve cinco filhos: Anabel, Ana Lúcia, Ana Glória, Raquel e Paulo Henrique.

Orgulhava-se por ter trabalhado em apenas três empresas ao longo de sua vida profissional. Ele começou em 1972, na Têxtil Nova Odessa. Posteriormente, trabalhou na 3M e se aposentou pela Roberto Bosch do Brasil.

Ingressou na política em 1976, a convite do ex-prefeito Manoel Samartin, quando este era vice-prefeito de Simão Welsh.

Na condição de vereador, Áureo Nascimento Leite participou ativamente do crescimento e do desenvolvimento de Nova Odessa, apresentando e aprovando projetos de leis, requerimentos, moções e indicações.

Como presidente, realizou alterações na estrutura da Câmara visando o bom funcionamento do Poder Legislativo.

Ampliou o espaço físico da Câmara no ano de 2003 para acomodar os vereadores em gabinetes individualizados. Antes disso, os quinze vereadores dividiam salas no prédio localizado na Rua Pedro Bassora.

Também implantou estacionamento para abrigar os veículos oficiais e os automóveis dos servidores da Câmara.

Adquiriu equipamentos de informática para modernizar a estrutura do Legislativo e, em consequência, melhorar o atendimento prestado à população.

Sempre valorizou e reconheceu o trabalho prestado pelo funcionalismo. No exercício da presidência, ofereceu diversos cursos de capacitação aos servidores, implantou um refeitório e buscou os melhores índices inflacionários para concessão de revisão geral anual.

Orgulhava-se de nunca ter contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas.

Também exerceu a presidência do Pólo Legislativo, no Parlamento Metropolitano da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

O velório começa às 10h, no Paço Municipal, e o sepultamento acontece às 13h, no Cemitério Municipal de Nova Odessa.