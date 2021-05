Câmara doa 20 mil testes rápidos de Covid19 à prefeitura

O prefeito Chico Sardelli, e o vice Odir Demarchi receberam nesta

sexta-feira (21) o presidente da Câmara de Americana, vereador Thiago

Martins, e um grupo de vereadores que anunciaram a compra e doação de 20 mil

testes rápidos para detecção da Covid-19. O Legislativo americanense vai

investir aproximadamente R$ 750 mil em recursos do duodécimo que seriam

devolvidos à prefeitura.

Os testes rápidos serão adquiridos na próxima semana pela Secretaria de

Saúde e vão permitir a descentralização do diagnóstico, que será feito em

quatro regiões da cidade: Antonio Zanaga, Parque Gramado, Cidade Jardim e

Praia Azul, além da testagem no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

O prefeito agradeceu a nova parceria com o Legislativo, que em março

anunciou o repasse de recursos do duodécimo para a compra de 12 respiradores

também para o combate ao coronavírus. “Este é mais um gesto de grande

responsabilidade que a Câmara Municipal presta junto ao município de

Americana. O Poder Executivo só tem a agradecer esse gesto de grandeza”,

declarou.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Thiago Martins, o objetivo da

ação é colaborar com a saúde pública ao agilizar o diagnóstico da doença,

permitindo o isolamento do infectado e o início do tratamento. “Os

resultados dos testes atuais demoram cerca de 12 dias para ficarem prontos e

com o teste rápido, reduzimos este tempo para 15 minutos, já permitindo o

início imediato do tratamento. Isso vai dar um resultado muito grande para a

cidade”, afirmou.

Também participaram do anúncio o chefe de gabinete, Franco Ravera Sardelli,

o secretário de Governo, Jesuel de Freitas, e o comandante da Gama (Guarda

Municipal de Americana), Marco Aurélio da Silva.