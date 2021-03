Câmara destina R$700 mil à prefeitura para compra de 12 kits de respiradores

A Câmara de Americana destinou R$700 mil à prefeitura de Americana. O valor será utilizado na compra de 12 kits de respiradores para uso no tratamento contra o coronavírus no Hospital Municipal.

O valor é um adiantamento da devolução do duodécimo – valor repassado à Câmara pela prefeitura-, que geralmente acontece no final do ano e não é obrigatório. A ideia de antecipar a devolução foi do presidente da Câmara, Thiago Martins (PV).

A decisão foi tomada em conjunto com todos os vereadores em caráter de urgência e não necessita de aprovação em plenário. O prefeito Chico Sardelli (PV) e o vice Odir Demarchi (PL) receberam os vereadores na tarde desta sexta-feira na prefeitura para o anúncio.