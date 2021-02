Câmara decide por manter na prisão deputado bolsonarista

Por 364 votos a favor e 130 votos contra, a Câmara dos Deputados mantém a prisão do deputado Daniel Silveira, decretada pelo Ministro Alexandre de Moraes, do STF. A Resolução com o resultado que mantém a prisão do deputado Daniel Silveira já foi lida e promulgada pela Câmara dos Deputados. A Ordem do Dia foi encerrada, mas os deputados continuam fazendo seus discursos.

Parecer favorável

Magda Moffatto recomendou a manutenção da prisão, considerando “gravíssimas” as acusações imputadas ao parlamentar, cujas falas têm a intenção de “intimidar os ministros do Supremo Tribunal Federal e de criar animosidade entre a Corte e as Forças Armadas”.

Defesa

Na sessão, o deputado pediu desculpas pelo vídeo publicado, lançou mão da opinião de juristas contrários à prisão por conta da inviolabilidade parlamentar e fez críticas ao fato de o vídeo ter sido considerado um flagrante de delito.

“Qualquer um do Parlamento sabe que vários deputados já exageraram em seus debates, por vezes com falta de respeito, mas no final a democracia vencia e os deputados se desculpavam”, ponderou.