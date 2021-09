Câmara tem debate sobre PEC 32

O plenário da Câmara de Americana sediou na terça-feira (21) um debate público sobre a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 32/2020. O evento foi promovido pela vereadora Professora Juliana (PT) e contou com a participação de representantes sindicais e especialistas no tema. A atividade foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da parlamentar.

O tema do encontro foi a PEC 32, que consiste em uma reforma administrativa de todo o funcionalismo público, nas esferas municipal, estadual e federal. Além da vereadora que organizou o debate, compuseram a mesa o vice-presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores), Luiz Cláudio Marcolino, a diretora da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) em Americana, Zenaide Honório, o 1º secretário do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), Aires Ribeiro, a Juíza do Trabalho Ana Paula Alvarenga, o professor de Ciências Políticas da Unicamp, Wagner Romão, e a advogada Talitha Camargo da Fonseca.

De acordo com a parlamentar, o objetivo do debate foi trazer para os servidores e servidoras públicas de Americana, bem como para a sociedade em geral, quais serão os impactos da PEC 32, os riscos que ela oferece ao funcionalismo público e os reflexos que ela pode apresentar no atendimento feito à população.

“Foi uma reunião muito rica em conteúdo sobre o tema, com explicações detalhadas sobre a proposta que tramita no Congresso e está em vias de ser levada a votação. É um projeto muito denso, então é fundamental que se faça atividades como essa para traduzir os impactos da PEC para a população”, disse a parlamentar.

Segundo Juliana, as exposições feitas pelos participantes acenderam um alerta sobre os reflexos da PEC para a sociedade.

“Ficou nítido como essa proposta é nefasta, porque retira direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, facilita a terceirização, permite a demissão de servidores por conta de sua opinião política e a contratação de funcionários sem concurso, entre outros retrocessos. Os convidados deixaram claro que é uma proposta neoliberal, que tenta fragilizar o Estado, piorando as condições de trabalho dos servidores, o que irá refletir no atendimento prestado à população”, disse a vereadora.