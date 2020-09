Câmara de Sumaré vota quatro projetos nesta terça

Os vereadores de Sumaré se reúnem de maneira virtual na próxima terça-feira (1) para discutir e votar quatro Projetos de Lei, além de moções e requerimentos. A 27ª sessão ordinária de 2020 acontece a partir das 15h e pode ser acompanhada pela população através do canal da Câmara no YouTube.

Retornam à Ordem do Dia, após pedido de vista, o PL nº 190/2017, de autoria do vereador Marcio Braines (PDT), que dispõe sobre obrigações a serem cumpridas pelas casas lotéricas instaladas no município; e o PL nº 142/2020, apresentado pelo vereador Professor Edinho (Republicanos), que proíbe a queimada de qualquer material orgânico na zona urbana e rural da cidade.

Também estará em pauta o PL nº 130/2019, do vereador Rudinei Lobo (PL), que dispensa do pagamento de taxas referentes ao uso de estacionamento, cobrados por shopping centers, supermercados ou congêneres instalados no município de Sumaré, os clientes que comprovarem despesa em alguma empresa do estabelecimento e a idosos e portadores de necessidades especiais. O projeto havia saído da Ordem do Dia da sessão anterior por apresentação de emendas.

Deve ser votado ainda o PL nº 150/2020, de autoria do vereador Joel Cardoso (PSD), que dispõe sobre a criação de um memorial em homenagem às pessoas que contribuíram para o combate da pandemia da Covid-19 na cidade.