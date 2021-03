Câmara de Sumaré vota quatro projetos na 9ª sessão

Na reunião virtual marcada para esta terça-feira, dia 30, os vereadores de Sumaré discutem três Projetos de Lei e um Projeto de Resolução. A sessão, que ocorre a partir das 15h, pode ser acompanhada, em tempo real, pelo canal da Câmara Municipal no YouTube.

Na Ordem do Dia, está inserido o Projeto de Lei nº 86/2021, de autoria dos vereadores Hélio Silva (Cidadania) e Joel Cardoso (PSD), que dispõe sobre a instalação de aterros sanitários e congêneres no município. A propositura retorna à pauta após pedido de vista, conforme solicitação de um dos autores.

O PL nº 94/2021, apresentado pelo vereador Digão (DEM), que dispõe sobre a criação da carteira de identificação e informação do Paciente Diabético em Sumaré, também deverá ser discutido e votado. O projeto volta à discussão, depois do pedido de vista do próprio autor.

Estará em votação ainda o PL nº 98/2021, que dispõe sobre a denominação da Rua I do Jardim dos Ipês II. A proposta foi apresentada pelo vereador Andre da Farmácia (PSC).

Por fim, os parlamentares debatem o Projeto de Resolução nº 05/2021, de autoria da Mesa Diretora, que cria a “Procuradoria Especial da Mulher” no âmbito da Câmara Municipal de Sumaré. Os Projetos de Resolução são destinados a promover mudanças no Regimento Interno da Casa, além de regular assuntos de economia interna e natureza político-administrativa.