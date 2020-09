Câmara de Sumaré vota quatro PLs nesta terça-feira

Na 29ª sessão ordinária de 2020, que ocorre na próxima terça-feira (15), os vereadores de Sumaré discutem e votam quatro Projetos de Lei. A reunião deve ocorrer de maneira virtual, a partir das 15h, e pode ser acompanhada pelo canal da Câmara no YouTube.

Estarão em pauta, além de moções e requerimentos, o PL nº 264/2019 de autoria do vereador Ney do Gás (Cidadania), que institui o Programa de Meditação e Desenvolvimento da Inteligência Emocional na Infância e Adolescência, a ser desenvolvido em escolas públicas da rede municipal de ensino do município; e o PL nº 130/2020, do vereador Professor Edinho (Republicanos), que inclui no calendário de eventos de Sumaré a campanha de conscientização para vacinação de cães contra a cinomose.

Também fazem parte da Ordem do Dia o PL nº 132/2020, proposto pelo vereador Marcio Brianes (PDT), que institui a Semana de Prevenção e Combate ao Câncer de colo de Útero na cidade; e o PL nº 145/2020, de autoria do vereador Dudú Lima (Cidadania), que dispõe sobre a semana municipal de conscientização sobre a educação financeira nas escolas municipais de ensino de médio de Sumaré.