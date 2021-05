Câmara de Sumaré retoma atendimento presencial ao público

A Câmara Municipal de Sumaré retomará, de forma gradual, a prestação dos serviços presenciais à população, a partir da próxima segunda-feira, dia 24. As sessões ordinárias continuam sendo realizadas de forma virtual. A medida consta em Ato da Presidência divulgado nesta sexta-feira (21).

Os gabinetes dos vereadores estarão funcionando de forma presencial das 8h às 17h, sendo permitido apenas um visitante simultâneo por gabinete. A entrada será controlada mediante aferição de temperatura, uso de máscara facial e higienização das mãos com álcool em gel.

Os funcionários lotados nos gabinetes deverão realizar revezamento obrigatório, de modo que apenas um servidor permaneça no local, enquanto os demais realizam as funções em regime de teletrabalho.

Nos demais setores da Câmara, o regime de revezamento e teletrabalho poderão ser adotados a critério de cada diretoria. Fica mantida a restrição de acesso de visitantes às dependências do prédio anexo, na Rua Dom Barreto, sendo autorizada entrada apenas de pessoas autorizadas pelos diretores.

O ato assinado pelo presidente da Casa, vereador Willian Souza (PT), considera “a necessidade de retomada gradual da prestação dos serviços essenciais à população pelo Legislativo, a necessidade de organização da forma de acesso de visitantes às dependências da Câmara e o necessário apoio administrativo a ser prestado pelos servidores públicos para o exercício das atividades parlamentares”.

O regime de teletrabalho será mantido para servidores com mais de 60 anos e os que possuam doenças que os enquadrem no grupo de risco. O uso do refeitório será exclusivo para servidores dos setores de copa, recepção, limpeza e motoristas. Os demais servidores deverão realizar as refeições nos próprios departamentos. Continuam proibidas as aglomerações de pessoas nas dependências da Câmara.