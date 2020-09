Câmara de Sumaré retoma atendimento ao público

Nesta sexta-feira (4), a Presidência da Câmara de Sumaré publicou ato que determina a retomada gradual, a partir do dia 8 de setembro, das atividades administrativas e de prestação de serviços de forma presencial na sede da Casa de Leis. A restrição no acesso do público externo ao prédio anexo do Legislativo Municipal será mantida, podendo adentrar somente pessoas autorizadas pelas Diretorias.

Nessa nova etapa, terão acesso às dependências da Câmara os vereadores, servidores, funcionários terceirizados, voluntários, jovens aprendizes, trabalhadores do programa “Pra Frente e visitantes com reunião agendada. Para entrar no prédio, localizado na Travessa 1º Centenário, o visitante deverá passar por aferição de temperatura e higienização das mãos, além de estar utilizando máscara, sendo observado o número máximo de um visitante simultâneo por gabinete de vereador.

De acordo com o Ato da Presidência nº 118/2020, para os servidores da Casa com mais de 60 anos ou pertencentes ao grupo de risco, será mantido o regime de home office. Já o regime de revezamento e teletrabalho nos demais casos poderão ser adotados durante o período de pandemia a critério de cada Diretoria.

O documento ainda orienta que os servidores façam suas refeições dentro dos próprios departamentos, evitando aglomeração, e determina o reforço das medidas de limpeza e desinfecção de superfícies e demais espaços dos prédios da Câmara.

As sessões plenárias não sofrerão alteração por enquanto e permanecem sendo realizadas por meio de plataforma virtual, às terças-feiras, a partir das 15h, com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube.

A suspensão do funcionamento dos demais órgãos colegiados da Câmara fica mantida, exceto das comissões permanentes de vereadores para análise de proposições em trâmite e comissões especiais de servidores, que deverão reunir-se, preferencialmente, de forma on-line.

“A retomada gradual de atividades presenciais foi determinada considerando a necessidade de prestação de serviços à população de Sumaré. Estamos organizando o acesso de visitantes com a adoção de todos os cuidados necessários para a prevenção à infecção e propagação da Covid-19. Dessa forma, poderemos intensificar os meios de continuar ouvindo o cidadão de nossa cidade, já que a Câmara nunca esteve isolada de nosso povo, tendo mantido o funcionamento de todos os demais canais de comunicação durante a pandemia”, explica o presidente da Casa, vereador Willian Souza (PT).