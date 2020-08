Câmara de Sumaré presta homenagem às vítimas fatais da Covid-19

Na volta do recesso parlamentar, os vereadores de Sumaré prestaram homenagens às vítimas da Covid-19. Na abertura da sessão ordinária desta terça-feira (4), a primeira realizada de modo remoto na história de Sumaré, os parlamentares fizeram um minuto de silêncio em homenagem as quase 100 mil vidas perdidas pelo novo coronavírus no país. A homenagem foi proposta pelo vereador Dudú Lima (Cidadania). Na mesma sessão, o vereador Ronaldo Mendes (PSDB) e a Mesa Diretora da Câmara apresentaram moções de pesar pela morte do comerciante Anísio Lobo, uma das vítimas mais recentes da Covid-19 em Sumaré.

Pai do vereador Rudinei Lobo (PL), Anísio teve sua trajetória de vida lembrada pelos parlamentares. “Natural de Cambará–PR, trabalhou até os 21 anos na roça. Além disso, foi servente de pedreiro, vigia, auxiliar de produção e funcionário de empresas químicas, onde sofreu três acidentes ao longo da vida. Em um deles, teve as pernas queimadas, sendo necessário afastamento do trabalho por meses. Mas Anísio superou”, ressalta a moção assinada pelo presidente da Câmara, vereador Willian Souza (PT); pelo vice-presidente, vereador Edgardo Cabral (Republicanos); pelo 1º Secretário, vereador João Maioral (PDT) e pelo 2º Secretário, vereador Dudú Lima (Cidadania).

“Em 1991, abriu uma mercearia no Parque Florely e, graças a seu grande empenho e visão empreendedora, logo veio a construir dois mercados, sempre contando com o auxílio de sua esposa e filhos, acompanhando, assim, o crescimento do bairro”, destacou a moção de pesar apresentada pelo vereador Ronaldo Mendes. “Homem de caráter ilibado, empresário atuante e dedicado, sempre humilde e disposto a ajudar a todos, o Sr. Anísio possuía uma energia contagiante, fazendo novos amigos por onde quer que fosse”, ressaltou o parlamentar.

Anísio Lobo era casado com Elza Maria Zanatta há 45 anos, com quem chegou em Sumaré e teve quatro filhos – Raganes, Rudinei, Rafael e Ruanna – e cinco netos.