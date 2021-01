Câmara de Sumaré lança novo site

O novo site da Câmara Municipal de Sumaré entrou no ar nesta semana trazendo ao cidadão uma nova ferramenta que possibilita a pesquisa dos Projetos de Lei em tramitação. Até então, o usuário só conseguia ter acesso às leis já sancionadas. Com a mudança, o Legislativo Municipal busca dar mais transparência ao trabalho dos 21 vereadores do município.

A ferramenta pode ser acessada pelo link “Legislação Online”, disponível na aba “Acesso rápido” na página inicial do site www.camarasumare.sp.gov.br. Além dos projetos de lei, o usuário também tem acesso aos requerimentos, moções e indicações feitas pelos vereadores. A pesquisa pode ser feita por meio de palavras-chave, número do projeto, data e autoria.

“O cidadão e a cidadã de Sumaré precisam ter acesso aos Projetos de Lei que são debatidos na Câmara Municipal. Eles já conseguiam isso por meio das matérias do site e também acompanhando as transmissões das sessões ordinárias. Mas agora toda a atividade legislativa está disponível no site, tornando mais transparente o trabalho dos parlamentares”, destaca o presidente da Câmara, vereador Willian Souza (PT), reeleito para a presidência no biênio 2021-2022.

Acessibilidade

Além dessa nova ferramenta, o site está mais acessível, seguindo as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG e E-GOV) e os princípios preconizados pela Lei Federal de Acessibilidade (Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000), que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Como exemplo de ferramenta acessível, o conteúdo do portal da Câmara Municipal de Sumaré agora pode ser traduzido para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) através do site VLibras, plataforma do Governo Federal que torna computadores e celulares acessíveis para pessoas surdas. Também estão disponíveis outras ferramentas, como teclas de acesso, contraste e tamanho de fontes (para pessoas portadoras de deficiência visual).

O novo site da Câmara está mais responsivo, ou seja, projetado para ser adaptado a qualquer tipo de resolução, sem distorções, em uma variedade de dispositivos (como desktops, celulares e tablets) e tamanhos de janelas ou telas.

Por meio do site, o cidadão ainda consegue contatar a Ouvidoria Popular da Câmara, que recebe sugestões, reclamações e pedidos de informações sobre o trabalho dos vereadores e do Legislativo Municipal. Pelo portal, o usuário também consegue entrar em contatos com os 21 vereadores.