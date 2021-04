Câmara de Sumaré homenageia Alarte Menuzzo

Na sessão ordinária da Câmara de Sumaré da última terça-feira (13), o vereador Andre da Farmácia (PSC) homenageou Alaerte Menuzzo, por sua trajetória profissional, social e por sua contribuição ao município. A moção de congratulação apresentada pelo parlamentar foi aprovada no plenário virtual, com 20 votos favoráveis.

O documento detalha a história do sumareense, que nasceu no dia 14 de março de 1945, e é filho de Danuncio Menuzzo e Anita Pedroni Menuzzo. Casado com Rosa Maria Hungaro Menuzzo, tem dois filhos, Marcelo e Giovana. Se formou em História na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da PUC-Campinas, e sempre ajudou no trabalho da família.

Segundo a moção, Alaerte se dedicou ao magistério na rede estadual, inicialmente, no Ginásio Estadual Ângelo Campo Dall’Orto, e, mais tarde, no Colégio Estadual Dom Jayme de Barros Câmara. Também lecionou na rede municipal, no Colégio Comercial Dr. Leandro Franceschini e na antiga Escola SUMTEC. Foi ainda funcionário do Banco do Brasil, onde se aposentou.

Como empresário, Menuzzo foi proprietário do Restaurante Milenita e, atualmente, possui o Restaurante Danucci Ltda., especializado em culinária italiana. Também investiu no mercado de livros usados e teve uma rede de sebos, em Sumaré e em Campinas.

Na vida pública, foi convidado pelo prefeito Antônio Dirceu Dalben para ocupar o cargo de diretor do Serviço de Atendimento às Indústrias (SAIC), e, posteriormente, no governo do prefeito José Antônio Bacchin, foi diretor e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Além disso, foi vereador na Câmara Municipal de Sumaré, de 1967 a 1969.

Ainda segundo a propositura, Alaerte Menuzzo foi fundador de diversas entidades, tais como: Grupo Espírita ‘Wadih Abrão Filho’, Rotary Club de Sumaré, SOBEM (Sociedade Beneficente de Sumaré), A.A.B.B. (Associação Atlética Banco do Brasil), Sociedade Italiana de Sumaré, Associação dos Amigos do Horto Florestal de Sumaré, Centro de Estudos Políticos e Sociais de Sumaré (CEPS), Instituto de Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais de Sumaré (IEPES) e Associação PRÓ-MEMÓRIA de Sumaré.

Nas palavras de Andre da Farmácia, Alaerte, que também é autor de diversas crônicas e livros, “é dotado de alto nível de empreendedorismo, com liderança e dedicação em tudo que se propõe a fazer, com dinamismo intenso, sempre almejando o bem-estar de sua família e da comunidade de sua terra natal. Talvez seja difícil encontrar pessoa sumareense com um currículo vasto e expressivo, notadamente pleno de valores sociais, históricos, com participação intensa na vida de Sumaré”, elogiou.