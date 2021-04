Câmara de Sumaré convida Acias para debater pandemia

A Comissão de Assuntos Relevantes criada na Câmara de Sumaré pela Resolução nº 314, de 31 de março de 2021, se reuniu de forma virtual, na última sexta-feira (9), para dar início aos estudos de medidas para minimizar os efeitos negativos da pandemia de covid-19 sobre o comércio e a indústria do município.

Como primeiro ato, os vereadores optaram por convidar o presidente da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), Juarez Pereira da Silva, para que sejam colocadas as principais questões que os comerciantes e industriários enfrentam no momento.

Fazem parte da comissão o presidente da Casa, vereador Willian Souza (PT), o vereador Alan Leal (Patriota), vereador Ney do Gás (Cidadania), vereador Rai do Paraíso (Republicanos) e vereador Rudinei Lobo (PL). Segundo Willian, “a comissão surgiu por uma iniciativa da própria Associação Comercial e Industrial de Sumaré, que procurou a Câmara, com o intuito de rever e alterar legislações, bem como dar incentivos para geração de emprego e renda na cidade, além de diminuir o impacto que o comércio em sofrido”, explica.

O vereador Rudinei Lobo se manifestou, afirmando seu comprometimento com as atividades da comissão, “para que seja possível ajudar a população e o comércio da cidade, recebendo recomendações da Associação Comercial”. Já Rai do Paraíso expressou sua solidariedade aos comerciantes do município. “Este é um assunto muito relevante, se considerarmos a situação pela qual estão passando a indústria e o comércio. É um momento muito difícil não apenas para Sumaré, mas para o Brasil e o mundo”, completou.

Para Ney do Gás, “foi uma honra ter sido convidado para essa comissão, quero batalhar para valorizar nosso comerciante”, afirmou. O vereador Alan Leal agradeceu a oportunidade de compor o grupo, reiterando que “a comissão é muito importante para a cidade e será capaz de propor uma série de alternativas”.

Chácaras

Também na sexta-feira, se reuniu a Comissão de Assuntos Relevantes para o desenvolvimento de estudos sobre a regulamentação do uso de imóveis em áreas residenciais para festas e eventos. As primeiras medidas determinadas pelos membros do grupo foram o levantamento de toda a legislação sobre o tema, a convocação de fiscais de postura e de tributos, além do envio de ofício à Prefeitura sobre o mapa das chácaras do município.

Criada pela Resolução nº 312, de 24 de fevereiro de 2021, a comissão é formada pelos vereadores Willian Souza, Hélio Silva (Cidadania), Lucas Agostinho (DEM), Rai do Paraíso e Rudinei Lobo. O grupo visa analisar ações necessárias para disciplinar a conduta do Poder Público municipal e do cidadão, estabelecendo normas de polícia administrativa para a preservação da ordem e tranquilidade pública, a segurança, a salubridade, a boa conduta e as normas de boa vizinhança.

Os parlamentares esclareceram que a intenção da comissão é de estabelecer um diálogo tanto com os organizadores de eventos quanto com os moradores afetados pelas festas. Nas palavras do vereador Hélio, “temos que olhar para as pequenas festas e grandes festas. Tentaremos defender todos aqueles que vivem de festas, sem deixar de pensar nos vizinhos das chácaras. Estamos preparados para poder ajudar ambos os lados”, acrescentou.