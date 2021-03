Câmara de Sumaré aumenta restrições de acesso

A Câmara Municipal de Sumaré vai aumentar as restrições de circulação de pessoas na sede do Legislativo. As novas medidas entram em vigor na próxima segunda-feira (8), após o agravamento da pandemia de Covid-19 no Estado de São Paulo, que entrará na fase vermelha neste final de semana. As normas de acesso à Câmara foram publicadas no Ato da Presidência nº 52, nesta quinta-feira (4).

Os dois prédios onde funcionam o Legislativo Municipal, que já estavam fechados ao público externo, seguirão com acesso restrito. Agora, porém, as medidas estão mais restritivas também ao público interno, que inclui vereadores, servidores, funcionários terceirizados, entre outros colaboradores. A partir de segunda-feira, todos os setores serão obrigados a adotar regime de revezamento e teletrabalho.

Os departamentos deverão manter sua operação por meio dos respectivos diretores, acompanhados apenas do número mínimo de funcionários necessários ao funcionamento do setor.

As sessões plenárias continuam sendo realizadas presencialmente, podendo adentrar ao plenário apenas os vereadores, funcionários da secretaria, comunicação e sonoplastia, ficando vedada a entrada no recinto por qualquer outra pessoa que não se enquadre nessas condições. O local destinado ao público no plenário permanecerá lacrado, não sendo permitida sua utilização durante as sessões em qualquer hipótese.

A Câmara Municipal de Sumaré manterá canais de comunicação, tais como telefone (19 3883-8833), WhatsApp (19 97125-6880), e-mail ([email protected]), bem como o próprio site oficial (www.camarasumare.sp.gov.br), como já acontece, para atendimento ao público, garantindo a funcionalidade dos trabalhos da Casa. As transmissões das sessões ordinárias, realizadas às terças-feiras, a partir das 15h, continuam pelo canal da Câmara no YouTube.