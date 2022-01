Câmara de Sumaré agora tem página no Facebook

A Câmara Municipal de Sumaré passa a contar com uma página no Facebook para ampliar a divulgação das informações sobre o Legislativo. A ferramenta pode ser acessada AQUI. Na página, gerenciada pela Diretoria de Comunicação da Casa, serão divulgadas informações sobre as sessões, eventos e projetos em tramitação. Também é mais uma forma de o cidadão entrar em contato com a Câmara Municipal.

“A iniciativa de criar uma página atende à necessidade de aumentar os canais de comunicação da Câmara com a população e reforçar a transparência que sempre pautamos nos trabalhos do Legislativo Municipal. É mais um meio de o cidadão e a cidadã de Sumaré acompanhar o trabalho dos 21 vereadores eleitos pelo voto popular”, destaca o presidente da Casa, vereador Willian Souza (PT).

Além do Facebook, a Câmara Municipal de Sumaré mantém outros canais de comunicação, como telefone (19 3883-8833), WhatsApp (19 97125-6880), e-mail ([email protected]), bem como o próprio site oficial (www.camarasumare.sp.gov.br). Com o avanço da vacinação e o maior controle da pandemia de Covid-19, o atendimento presencial foi retomado e as sessões ordinárias voltaram a receber público ainda no final do ano passado, com controle de acesso, aferição de temperatura e distanciamento social. A primeira sessão ordinária de 2022 está prevista para acontecer no dia 01 de fevereiro. A sede da Câmara fica na Travessa 1º Centenário, 32, Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.