Câmara de Sumaré adota sessão virtual e estende teletrabalho

Com o agravamento da pandemia de Covid-19 e o início da Fase Emergencial do Plano São Paulo, a Câmara Municipal de Sumaré vai estender o regime de teletrabalho a todos os setores, a partir da próxima segunda-feira, dia 15. Até então, a maioria dos servidores estava em regime de revezamento.

As sessões ordinárias e as reuniões das comissões permanentes, que estavam sendo realizadas de forma presencial, também voltam a ser remotas, com cada vereador em sua própria casa. As transmissões das sessões, realizadas às terças-feiras, a partir das 15h, continuam pelo canal da Câmara no YouTube.

A Diretoria de Tecnologia da Informação vai auxiliar os parlamentares e servidores que necessitarem que os equipamentos de trabalho utilizados na Câmara Municipal sejam instalados em sua residência para o exercício das atividades administrativas e legislativas.

Serão mantidos presenciais os serviços de portaria, limpeza, Divisão de Finanças e dos servidores especialmente convocados para atividades essenciais, assim definidas pelos diretores de departamento ou pela Presidência da Câmara. Os servidores com mais de 60 anos e aqueles que possuam doenças preexistentes que possam se encaixar em grupo de risco definido pela OMS permanecerão obrigatoriamente em teletrabalho.

A Câmara Municipal de Sumaré manterá canais de comunicação, tais como telefone (19 3883-8833), WhatsApp (19 97125-6880), e-mail ([email protected]), bem como o próprio site oficial (www.camarasumare.sp.gov.br), como já acontece, para atendimento ao público, garantindo a funcionalidade dos trabalhos da Casa.