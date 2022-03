Câmara de Santa Bárbara deve ter pelo menos 2 candidatos a deputado

A formação da atual Câmara de Santa Bárbara d’Oeste deve ter pelo menos 2 candidatos a deputado. Até o momento, declaram interesse real na disputa do cargo os vereadores Eliel Miranda (PSD) e Jesus Vendedor (Avante).

Até então, o vereador Felipe Corá (Patriota) também havia indicado que seria pré-candidato, mas parece que não conseguiu migrar de partido sem o risco de perder o mandato e afirmou ao NM que não deve tentar legenda no Patriota, uma vez que o partido não está alinhado com o governo Bolsonaro.

“Serei um dos coordenadores regionais da campanha do Tarcísio para Governador e do pré-candidato a Deputado Estadual Ricardo Molina, e coordenação da campanha de Maurício Neves, pré-candidato a Deputado Federal pelo PP”, disse Corá.

Jesus Vendedor (Estadual) – No Avante, Jesus afirmou que sua pré-candidatura a deputado estadual é certa. O vereador já teve o aval do presidente estadual do partido, o deputado Campos Machado.

Eliel Miranda (Federal) – Animadíssimo, Eliel afirmou que está tudo certo no partido para a disputa até que seu nome seja mesmo cravado como pré-candidato a deputado federal. Caso se concretize, Eliel enfrenta Denis Andia na busca por uma cadeira no Congresso Nacional.

Bachin JR (MDB) (Estadual) – O vereador afirmou que oficialmente não existe conversas e por enquanto não houve convite por parte do MDB, mas, se eventualmente o partido cogitar seu nome, ele está à disposição e toparia o desafio para fazer uma dobrada com Denis Andia.

Joi Fornasari (PV) (Estadual) – Joi afirmou que foi convidado pelo Partido Verde e que sua vontade é disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, mas ainda não há confirmação. O vereador disse que está à disposição do partido.