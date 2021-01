Câmara de Nova Odessa terá 1ª sessão do ano na segunda-feira

A Câmara de Nova Odessa dá início às sessões de 2021 na próxima segunda-feira, às 14h, com transmissão ao vivo pela internet. Na pauta estão 108 requerimentos, 45 indicações, nove moções e três projetos de lei. Por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, apenas os vereadores, assessores e equipe técnica da Casa permanecerão no plenário.

A população pode acompanhar a sessão por meio do Facebook da Câmara, um dos canais de comunicação do Legislativo que fará a transmissão ao vivo da sessão. O site oficial da Casa de Leis também disponibiliza a transmissão, assim como a plataforma Youtube.

Entre os projetos que compõem a ordem do dia estão duas denominações de ruas do Residencial Jardim Florença: Homero Luiz da Silva Filho e Carlos Edison Vaughan. Outro projeto concede licença não remunerada de até dois anos aos servidores públicos municipais.

“Iniciamos uma nova legislatura ainda com os efeitos e as restrições da pandemia,mas tenho certeza de que poderemos garantir que a população acompanhe por meio das ferramentas e tecnologias que temos hoje à disposição. Desejo a todos os vereadores desta legislatura um ano de muito respeito e compromisso com nossos eleitores e de muitas realizações aqui na Câmara”, disse o presidente da Casa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB).

A décima quinta legislatura da Câmara de Nova Odessa é composta por nove vereadores eleitos em novembro do ano passado: Sílvio Natal (Avante), Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (PSDB), Wagner Fausto Morais (PSDB), Oseias Domingos Jorge (DEM), Levi Tosta (DEM), Antonio Alves Teixeira, o Professor Antonio (PSD), Paulo Bichof (Podemos) e Marcia Rebeschini (PV).

A sessão tem início às 14h e pode ser acompanhada pelo site http://www.camaranovaodessa.sp.gov.br/home, pelo Facebook https://www.facebook.com/camaradenovaodessa e também pelo Youtube https://www.youtube.com/channel/UCekFdiNaqxlwWnQ6MkrtFOg/videos.